РИАМО - 1 июн. В одной из квартир в Мытищах произошел хлопок газовоздушной смеси, проводится проверка по факту ЧП, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи ГСУ СК России по Московской области.

«Уточняются количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего. По результатам осмотра и проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе.

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