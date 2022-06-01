Уникальная возможность погрузиться в историю России ждет москвичей и гостей столицы с 9 по 13 июня. На бульварах, улицах и в парках Москвы состоится фестиваль «Времена и эпохи». РИАМО рассказывает о самых интересных площадках, обязательных к посещению.
Масштабный фестиваль в Москве
В 2022 году масштабный фестиваль истории проводится в столице в 12-й раз. На пять дней он соберет более тысячи участников со всей России. Гостей мероприятия ждут 2 тысячи реконструкций и 1,5 тысячи часов мастер-классов.
На 61 площадке Москвы развернутся события нашего славного прошлого. В этом году фестиваль пройдет под тематикой «Двадцать веков побед России». К услугам посетителей 30 арт-объектов, 81 спортивная программа, 14 сцен и 39 театральных программ.
Время работы площадок по будням с 12:00 до 20:00, по выходным с 11:00 до 21:00.
Московский исторический фестиваль охватит более 30 важнейших исторических дат, среди которых 65-летие запуска в СССР первого искусственного спутника Земли, 170 лет со дня открытия в столице первой телеграфной станции, 210 лет со дня Бородинского сражения и многие другие.
Взрослые и дети смогут вживую увидеть сцены из жизни римских гарнизонов Крыма, принять участие в битве на Чудском озере, проникнуться атмосферой Серебряного века, узнать о других славных временах нашего Отечества.
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Окружные площадки
Легенды народов мира
Народные легенды — это кладезь житейской мудрости, мировоззрения и верований людей. Переходя из уст в уста, легенды могли распространяться за пределы родных земель, трансформируясь и создавая бесчисленные вариации прочтения одних и тех же сюжетов. На этой площадке гости смогут познакомиться с самобытными произведениями, отражающими все особенности других культур, их жизненный уклад и образ мышления.
Эпоха: XV–XX века
Место: бульвар Дмитрия Донского, владение 11
История Дальнего Востока
Площадка расскажет о самых закрытых государствах Дальнего Востока, покажет их историю и культуру через уникальные традиции. Гостей ждут зрелищные боевые искусства и театральные представления.
Эпоха: XVII–XVIII века
Место: Куркино
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Русь былинная
Несмотря на кажущуюся несерьезность жанра, в старину сказки служили не только для того, чтобы развлечь ребенка. В такой игровой и поучительной форме родители старались передать чаду знания об окружающем мире, верования, а также уберечь от ошибок. Старинные сказки и былины ждут своих слушателей и зрителей!
Эпоха: IX–XVII века
Место: улица Святоозерская, владение 1
Школа хороших манер
Причастность к светскому обществу XIX века подразумевала соблюдение определенных правил поведения. Для этого детей отдавали в гимназии, где их обучали этикету, танцам, чистописанию и другим необходимым навыкам. Многие из старинных манер весьма актуальны и в наше время.
Эпоха: XIX век
Место: Ореховый бульвар, владение 24
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По волнам моей памяти
Приглашаем на площадку, где можно окунуться в ритмы танцев СССР. В то время городские парки и набережные, где музыка звучала от духовых оркестров и из репродукторов, были эпицентром встреч для людей всех возрастов. Потанцевать под любимые ритмы можно и нужно в июне!
Эпоха: XX век
Место: площадь Славы, Волгоградский проспект, владение 119А
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Рыцари и благородные дамы
Вас вдохновляют рыцарские турниры? Значит, вам обязательно следует побывать на этой площадке. Вы сможете воочию насладиться торжественностью, пышностью и адреналином состязаний героев в доспехах.
Эпоха: XV век
Место: улица Городецкая, владение 1
Искусство Ренессанса
Площадка расскажет об истории танцев и музыки, театрального и изобразительного искусства в эпоху Ренессанса и немного захватит соседние эпохи для более полного понимания процессов развития. Основной упор будет сделан на европейскую культурную традицию середины — конца XV века.
Эпоха: XV век
Место: улица Перерва, владение 52
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Серебряный век
Рубеж XIX–XX веков ознаменовался появлением символизма — направления в искусстве, подразумевавшего радикальный пересмотр устоявшихся ценностей. Это явление стимулировало поиск новых форм и смыслов в творчестве и породило множество известных произведений искусства.
Эпоха: XIX–XX века
Место: улица Матвеевская, владение 2
Древнерусская свадьба
Свадьба на протяжении всей истории нашей страны оставалась одним из самых значимых событий в жизни человека. Гости площадки смогут познакомиться со свадебными обычаями и предметами, познать их глубокий символизм и сакральность, а также насладиться красивым действом. Возможно, вдохновившись древними обрядами, нарядами и символами, кто-то найдет изюминки и для своей будущей свадьбы.
Эпоха: IX–XI века
Место: улица Ключевая, владение 22
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Историческое фехтование
Одна из самых зрелищных и динамичных площадок фестиваля. Несмотря на то, что шпага появилась лишь в XV веке, обучение бою один на один с помощью холодного оружия существовало еще в Древнем Риме. Наибольшую же известность фехтование получило в эпоху Средневековья. Гостей ждет звенящий сталью экскурс в историю этого мастерства.
Эпоха: Античность
Место: Коптевский бульвар, парк «Бригантина»
Площадки в парках
Древняя Русь
Древняя Русь оформилась как государство в IX веке путем объединения восточнославянских и финно-угорских племен на огромной территории от Вислы до Волги. Около 60 ремесленных специальностей знали наши предки — были тогда ювелиры, гончары, кожевенники, литейщики и кузнецы. Эта масштабная площадка, раскинувшаяся среди зеленых просторов парка, обещает гостям зрелищные битвы, интереснейшие мастер-классы и вкусные угощения.
Эпоха: IX–XI века
Место: музей-заповедник «Коломенское»
Древний Рим
В свой «золотой век» Римская империя достигла невероятных размеров. Римские легионеры захватили территории от Малой Азии до Британии, в том числе современный Крым. Познакомиться с бытом и традициями римлян можно будет на фестивале.
Эпоха: II век
Место: парк культуры и отдыха «Таганский»
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Крестовые походы
Крестовые походы, инициированные Папой Римским, были направлены на освобождение святыни христианского мира – Гроба Господня в Иерусалиме. Четвертый крестовый поход закончился разграблением Византии. Гости фестиваля увидят реконструкцию этих драматических событий.
Эпоха: XIII век
Место: парк имени Ю. М. Лужкова
Русская Америка
Русские начали осваивать Северную Америку еще с XVIII века. К середине XIX века Российской империи принадлежали Аляска, крепость Росс на территории современного штата Калифорния и Гавайи. Гости фестиваля узнают, как это было.
Эпоха: XIX век
Место: Гончаровский парк
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Ярмарочная площадь
Ярмарочная площадь обычно находилась за городом и характеризовалась обилием различных товаров. На ней располагались мануфактурный, фуражечный, игольный, кузнечный, сапожный, мыльный, посудный, игрушечный ряды. На увеселительной линии работали карусели, кинематограф, китайский цирк, тир, кегли. На этой площадке к услугам зрителей будут и хлеб, и яркие зрелища!
Эпоха: XIX–XX века
Место: парк культуры и отдыха «Сокольники»
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