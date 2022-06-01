Уникальная возможность погрузиться в историю России ждет москвичей и гостей столицы с 9 по 13 июня. На бульварах, улицах и в парках Москвы состоится фестиваль «Времена и эпохи». РИАМО рассказывает о самых интересных площадках, обязательных к посещению.

Масштабный фестиваль в Москве

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В 2022 году масштабный фестиваль истории проводится в столице в 12-й раз. На пять дней он соберет более тысячи участников со всей России. Гостей мероприятия ждут 2 тысячи реконструкций и 1,5 тысячи часов мастер-классов.

На 61 площадке Москвы развернутся события нашего славного прошлого. В этом году фестиваль пройдет под тематикой «Двадцать веков побед России». К услугам посетителей 30 арт-объектов, 81 спортивная программа, 14 сцен и 39 театральных программ.

Время работы площадок по будням с 12:00 до 20:00, по выходным с 11:00 до 21:00.

Московский исторический фестиваль охватит более 30 важнейших исторических дат, среди которых 65-летие запуска в СССР первого искусственного спутника Земли, 170 лет со дня открытия в столице первой телеграфной станции, 210 лет со дня Бородинского сражения и многие другие.

Взрослые и дети смогут вживую увидеть сцены из жизни римских гарнизонов Крыма, принять участие в битве на Чудском озере, проникнуться атмосферой Серебряного века, узнать о других славных временах нашего Отечества.

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Окружные площадки

Легенды народов мира

Предоставлено организаторами фестиваля «Времена и эпохи»

Народные легенды — это кладезь житейской мудрости, мировоззрения и верований людей. Переходя из уст в уста, легенды могли распространяться за пределы родных земель, трансформируясь и создавая бесчисленные вариации прочтения одних и тех же сюжетов. На этой площадке гости смогут познакомиться с самобытными произведениями, отражающими все особенности других культур, их жизненный уклад и образ мышления.

Эпоха: XV–XX века

Место: бульвар Дмитрия Донского, владение 11

История Дальнего Востока

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Площадка расскажет о самых закрытых государствах Дальнего Востока, покажет их историю и культуру через уникальные традиции. Гостей ждут зрелищные боевые искусства и театральные представления.

Эпоха: XVII–XVIII века

Место: Куркино

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Русь былинная

Несмотря на кажущуюся несерьезность жанра, в старину сказки служили не только для того, чтобы развлечь ребенка. В такой игровой и поучительной форме родители старались передать чаду знания об окружающем мире, верования, а также уберечь от ошибок. Старинные сказки и былины ждут своих слушателей и зрителей!

Эпоха: IX–XVII века

Место: улица Святоозерская, владение 1

Школа хороших манер

Причастность к светскому обществу XIX века подразумевала соблюдение определенных правил поведения. Для этого детей отдавали в гимназии, где их обучали этикету, танцам, чистописанию и другим необходимым навыкам. Многие из старинных манер весьма актуальны и в наше время.

Эпоха: XIX век

Место: Ореховый бульвар, владение 24

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По волнам моей памяти

Приглашаем на площадку, где можно окунуться в ритмы танцев СССР. В то время городские парки и набережные, где музыка звучала от духовых оркестров и из репродукторов, были эпицентром встреч для людей всех возрастов. Потанцевать под любимые ритмы можно и нужно в июне!

Эпоха: XX век

Место: площадь Славы, Волгоградский проспект, владение 119А

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Рыцари и благородные дамы

Сайт цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Вас вдохновляют рыцарские турниры? Значит, вам обязательно следует побывать на этой площадке. Вы сможете воочию насладиться торжественностью, пышностью и адреналином состязаний героев в доспехах.

Эпоха: XV век

Место: улица Городецкая, владение 1

Искусство Ренессанса

Площадка расскажет об истории танцев и музыки, театрального и изобразительного искусства в эпоху Ренессанса и немного захватит соседние эпохи для более полного понимания процессов развития. Основной упор будет сделан на европейскую культурную традицию середины — конца XV века.

Эпоха: XV век

Место: улица Перерва, владение 52

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Серебряный век

Рубеж XIX–XX веков ознаменовался появлением символизма — направления в искусстве, подразумевавшего радикальный пересмотр устоявшихся ценностей. Это явление стимулировало поиск новых форм и смыслов в творчестве и породило множество известных произведений искусства.

Эпоха: XIX–XX века

Место: улица Матвеевская, владение 2

Древнерусская свадьба

Свадьба на протяжении всей истории нашей страны оставалась одним из самых значимых событий в жизни человека. Гости площадки смогут познакомиться со свадебными обычаями и предметами, познать их глубокий символизм и сакральность, а также насладиться красивым действом. Возможно, вдохновившись древними обрядами, нарядами и символами, кто-то найдет изюминки и для своей будущей свадьбы.

Эпоха: IX–XI века

Место: улица Ключевая, владение 22

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Историческое фехтование

Одна из самых зрелищных и динамичных площадок фестиваля. Несмотря на то, что шпага появилась лишь в XV веке, обучение бою один на один с помощью холодного оружия существовало еще в Древнем Риме. Наибольшую же известность фехтование получило в эпоху Средневековья. Гостей ждет звенящий сталью экскурс в историю этого мастерства.

Эпоха: Античность

Место: Коптевский бульвар, парк «Бригантина»

Площадки в парках

Древняя Русь

Древняя Русь оформилась как государство в IX веке путем объединения восточнославянских и финно-угорских племен на огромной территории от Вислы до Волги. Около 60 ремесленных специальностей знали наши предки — были тогда ювелиры, гончары, кожевенники, литейщики и кузнецы. Эта масштабная площадка, раскинувшаяся среди зеленых просторов парка, обещает гостям зрелищные битвы, интереснейшие мастер-классы и вкусные угощения.

Эпоха: IX–XI века

Место: музей-заповедник «Коломенское»

Древний Рим

В свой «золотой век» Римская империя достигла невероятных размеров. Римские легионеры захватили территории от Малой Азии до Британии, в том числе современный Крым. Познакомиться с бытом и традициями римлян можно будет на фестивале.

Эпоха: II век

Место: парк культуры и отдыха «Таганский»

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Крестовые походы

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Крестовые походы, инициированные Папой Римским, были направлены на освобождение святыни христианского мира – Гроба Господня в Иерусалиме. Четвертый крестовый поход закончился разграблением Византии. Гости фестиваля увидят реконструкцию этих драматических событий.

Эпоха: XIII век

Место: парк имени Ю. М. Лужкова

Русская Америка

Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Русские начали осваивать Северную Америку еще с XVIII века. К середине XIX века Российской империи принадлежали Аляска, крепость Росс на территории современного штата Калифорния и Гавайи. Гости фестиваля узнают, как это было.

Эпоха: XIX век

Место: Гончаровский парк

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Ярмарочная площадь

Ярмарочная площадь обычно находилась за городом и характеризовалась обилием различных товаров. На ней располагались мануфактурный, фуражечный, игольный, кузнечный, сапожный, мыльный, посудный, игрушечный ряды. На увеселительной линии работали карусели, кинематограф, китайский цирк, тир, кегли. На этой площадке к услугам зрителей будут и хлеб, и яркие зрелища!

Эпоха: XIX–XX века

Место: парк культуры и отдыха «Сокольники»