РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Остановку «Карьер» на Новорязанском шоссе в Люберцах вернули на прежнее место. Об этом порталу «РИАМО в Люберцах» сообщил житель округа Олег Селедков.

«Остановку «Карьер» вернули на прежнее место. Павильона пока нет, только карман сделали и повесили знак. 30 мая здесь было все огорожено, а сегодня я уже на муниципальном автобусе уехал», — сказал Селедков.

Осенью 2021 года жители улиц Космонавтов, Южная и Строителей пожаловались на перенос остановки с 23 км к магазину «Петрович», что было примерно на 10 минут дольше и, по словам горожан, небезопасно.

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