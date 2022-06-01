РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В Ленинском горокруге задержали 2 мужчин по подозрению в совершении серии краж денег из платежных терминалов на территории региона, в том числе в Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому горокругу в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении серии краж задержали 2 мужчин в возрасте 25 и 33 лет, один из которых был ранее судим.

«По имеющейся информации, злоумышленники ночью отжали пластиковую дверь и незаконно проникли в продуктовый магазин, расположенный в поселке Дрожжино. Взломав информационно-платежный терминал, они похитили кассету, в которой находилось около 300 тыс. рублей, после чего скрылись», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими обнаружены и изъяты отвертка, лом-гвоздодер и топор-колун, предположительно использовавшиеся при совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, следы рук, выявленных на орудиях преступления, совпадают с дактилокартами задержанных», – отметила Петрова.

По ее словам, имеются основания полагать, что правонарушители причастны к 7 аналогичным эпизодам, совершенным на территориях Подольска, Красногорска, Мытищ, Истры и Пушкина. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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