РИАМО - 1 июн. В летний период при образовательных учреждениях Московской области будут работать порядка 1 тыс. детских лагерей с дневным пребыванием. Такая практика в регионе реализуется уже не первый год, сообщает пресс-служба министерства образования по региону.

«В них отдохнут более 66 тыс. детей. Первая смена уже стартовала», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что наибольшее количество ребят записались именно на первую смену пришкольных лагерей. С детьми в течение лета будут работать более 9 тыс. педагогов и свыше 1 тыс. вожатых.

«Это отличный вариант, если оба родителя работают – дети находятся под присмотром опытных педагогов. А еще школьник найдет там новых друзей. Такие лагеря в регионе будут работать все лето – в три смены», – уточнила Каклюгина.

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