РИАМО - 1 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 367 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 770 935 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в столице госпитализировали 126 пациентов с диагностированным коронавирусом, что на 8 человек меньшем, чем днем ранее (134).

В городе выздоровели еще 384 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, скончались за сутки 13 человек.

С начала пандемии в городе выздоровели 2 580 022 пациента, жертвами инфекции стали 43 747 человек.

В Москве продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках.

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