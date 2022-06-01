РИАМО - 1 июн. За прошедшие сутки в России выявили 4151 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 18 335 514 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы России за сутки госпитализирован 2 281 человек, что на 10,1% меньше, чем днем ранее (2536).

Побороть болезнь после прохождения лечения от коронавируса смогли еще 5628 пациентов. Скончались за сутки 83 человека.

С начала пандемии в стране выздоровели 17 744 984 человека, коронавирус унес жизни 379 200 человек.

В ряде регионов России продолжают снимать коронавирусные ограничения в связи со стабилизацией эпидобстановки.

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