РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в первый день лета рассказали жителям об опасности укусов клещей и о мерах предосторожности, говорится в сообщении ТУ.

Насекомые могут передавать энцефалит. Чтобы предотвратить укус клеща, спасатели рекомендуют не выходить в лес без необходимости.

Горожанам, которые все-таки отправились в лес, следует носить закрытую одежду, заправлять брюки в носки, надевать головной убор. Дома необходимо тщательно осмотреть тело и одежду. В частности, рекомендуют проверять в труднодоступных местах.

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