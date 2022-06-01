РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске стартовало комплексное благоустройство дворовой территории дома №12 на улице Тепличной, там устанавливают бордюрный камень и опоры освещения, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

«В течение недели завершат работы по установке бордюрного камня и опор освещения, устройству тротуара, замене асфальтобетонного покрытия. По словам активных жителей, подрядная организация работает на совесть, реагирует на все поступающие замечания и просьбы», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Затем рабочие установят детский игровой комплекс и спортивную площадку для ребят постарше. Полностью двор обновят к середине августа.

Всего в округе комплексно благоустроят в текущем году 32 дворовые территории. Работы завершат к 1 октября.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.