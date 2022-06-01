РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. В деревне Огуднево городского округа Щелково по президентскому проекту уже построено порядка 3 км газопровода, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент по программе соцгазификации в деревне Огуднево газ подведен к 40 участкам жителей.

Подать заявку на участие в президентском проекте можно на сайте Мособлгаза. Также на сайте можно узнать о сроках проведения строительных работ.

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