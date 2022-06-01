РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств гибели 2 человек в Подольске, сообщается на сайте подмосковного ведомства.

По предварительной информации, в среду в квартире на Садовом проезде в микрорайоне Львовский обнаружили тела двух жильцов. Еще двоих доставили в больницу.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролирует прокуратура.

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