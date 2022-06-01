РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. Жители Нового городка вместе с главой Щелкова Андреем Булгаковым и депутатом Госдумы Александром Толмачевым заложили капсулу будущей школы, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



Жители Нового городка давно ждали строительство школы. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева к концу 2023 года в Новом городке появится новое, современное образовательное учреждение.

Капсулу в основание школы заложили будущие ученики школы — Маша и Ваня. Они первыми откроют двери нового здания.

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