РИАМО - 1 июн. Минувшей ночью на здании посольства США, расположенном в столице, спроецировали видео, в котором утверждается, что военные Америки несут ответственность за погибших детей на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Акция была приурочена к Международному дню защиты детей, который традиционно отмечают 1 июня.
Таким образом организаторы акции напомнили мировому сообществу, что Белый дом много лет спонсирует власть Украины.
Сейчас на территории Украины Россия проводит спецоперацию. Она направлена на защиту населения Донбасса.
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