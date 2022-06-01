РИАМО - 1 июн. В среду на Профсоюзной улице будут организованы викторины и веселые игры для ребят в честь Международного дня защиты детей. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Старт праздничных мероприятий назначен на 12:00. Для жителей и гостей города приготовили программу «По дорогам и по волнам!». Всех пришедших на праздник познакомят с правилами дорожного движения, пригласят присоединиться к играм, которые развивают внимание, помогут стать более ловкими и находчивыми.

Родители, пришедшие с детьми на праздник, смогут посетить торговые ряды. Сейчас в городе проходит «Рыбная неделя», поэтому в торговых рядах представлен широкой ассортимент сибирской и дальневосточной рыбы.

Завершить семейный день на фестивальной площадке можно обедом. Для детей приготовят блинчики с семгой или курицей, а родители смогут отведать живых устриц и гребешков с топпингами, а также другие рыбные деликатесы.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.