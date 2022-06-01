РИАМО - 1 июн. С момента открытия офисов соцгазификации в Подмосковье к их услугам обратились более 50 тыс. человек. Юбилейным посетителей стал житель деревни Вяльково Денис Сухов, он подал заявку на заключение комплексного договора, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«Давно хотел газифицировать по президентскому проекту свой деревенский дом. Узнал, что для этого необходимо проверить статус домовладения и подать заявку на комплексный договор онлайн или в офисах «Мособлгаза». Решил, что проще всего будет обратиться в офис. <…> Здесь я получил исчерпывающие ответы на мои вопросы и подал заявку», - рассказал Сухов.

В настоящее время постоянные офисы соцгазификации открыты в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Раменском, Рузском, Одинцовском и Волоколамском округах, Истре и Домодедове.

«Здесь жители могут получить любую из 12 социальных услуг: все, что для этого требуется, – оформить талон электронной очереди и предоставить необходимые документы», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Также услуги можно получить в мобильных пунктах соцгазификации, которые ездят по населенным пунктам Подмосковья каждую неделю. Подробный график их работы есть на сайте «Мособлгаза».

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