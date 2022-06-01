РИАМО - 1 июн. Правоохранители задержали 2 мужчин в возрасте 25 и 33 лет, которых подозревают в серии краж из магазинов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, злоумышленники ночью отжали пластиковую дверь и незаконно проникли в продуктовый магазин, расположенный в п. Дрожжино. Взломав информационно-платежный терминал, они похитили кассету, в которой находилось около 300 тыс. рублей, после чего скрылись», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На месте происшествия правоохранители обнаружили отвертку, лом-гвоздодер и топор-колун. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Задержать подозреваемых удалось с помощью камер видеонаблюдения. Эксперт подтвердил, что следы рук, выявленных на орудиях преступления, совпадают с дактилокартами задержанных.

При этом правоохранители полагают, что подозреваемые могли совершить еще 7 таких же преступлений, которые произошли Подольске, Красногорске, Мытищах, Истре и Пушкине.

Сумма ущерба составила порядка 1 млн рублей.

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