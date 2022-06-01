РИАМО - 1 июн. Уже год жители столицы могут пользоваться новыми услугами ЗАГСов в офисах «Мои документы». Таким образом, услуги этого ведомства стали доступнее в мегаполисе на 300% или в 4 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наша цель — сделать получение государственных услуг максимально простым и удобным для горожан. Мы последовательно внедряем электронные услуги, расширяем число услуг, доступных в центрах госуслуг, ремонтируем и открываем новые центры», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что уже год как новые услуги ЗАГСов можно получить в офисах «Мои документы». В связи с этим территориальная доступность таких услуг выросла в 4 раза или на 300%.

За этот год в центрах госуслуг москвичи получили примерно 250 тыс. повторных свидетельств и справок, а еще свыше 20 тыс. молодоженов поженились в неторжественной обстановке.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.