РИАМО - 1 июн. В течение прошлого года резиденты технополиса «Москва» произвели свыше 45 тыс. высокотехнологичных умных игрушек, позволяющих детям в простом формате знакомиться с робототехникой, основами программирования и науками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Продукцию этой компании – образовательные наборы, цифровые наборы и другое – используются в детсадах, школах и вузах.
Компания NexTouch выпустила свыше 15 тыс. обучающих устройств, в числе которых были и развивающие комплексы. Например, для изучения основ программирования специалисты резидента разработали стол с сенсорной панелью, где ребенок через игры вместе с героями «Союзмультфильма» улучшает разнообразные навыки.
Увидеть развивающие игрушки можно и во время экскурсий в особую экономическую зону, предварительно зарегистрировавшись.
Технополис «Москва» - это особая экономическая зона, расположенная на юго-востоке столицы. Объект был создан на базе бывшего автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Статус «технополиса» получил в 2012 году. В технополисе создают благоприятные условия для устойчивого развития высокотехнологичных отраслей экономики, привлекают российские и зарубежные инвестиции в экономику столицы, повышают эффективность существующих и перспективных активов и т.д.
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