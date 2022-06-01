РИАМО - 1 июн. В течение прошлого года резиденты технополиса «Москва» произвели свыше 45 тыс. высокотехнологичных умных игрушек, позволяющих детям в простом формате знакомиться с робототехникой, основами программирования и науками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Создание высокотехнологичной продукции для детского образования — одна из актуальных задач для предприятий особой экономической зоны Москвы. За прошлый год компания «Научные развлечения» выпустила около 30 тыс. цифровых лабораторий для разных учебных дисциплин», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Продукцию этой компании – образовательные наборы, цифровые наборы и другое – используются в детсадах, школах и вузах.

Компания NexTouch выпустила свыше 15 тыс. обучающих устройств, в числе которых были и развивающие комплексы. Например, для изучения основ программирования специалисты резидента разработали стол с сенсорной панелью, где ребенок через игры вместе с героями «Союзмультфильма» улучшает разнообразные навыки.

Увидеть развивающие игрушки можно и во время экскурсий в особую экономическую зону, предварительно зарегистрировавшись.

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