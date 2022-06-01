РИАМО - 1 июн. Жители Москвы на портале «Активный гражданин» проголосовали за экспонат, который представит Государственный исторический музей в год его 150-летия. В голосовании победил уникальный кокошник, изготовленный в XVIII веке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
За этот экспонат проголосовали свыше 178 тыс. человек. Это было первое такое сотрудничество культурного учреждения и портала.
Кокошник набрал 29% голосов. Теперь предмет на месяц переместится из закрытых фондов в основную экспозицию музея.
20% голосовавших отдали свой голос за золотую монету XV–XVI веков, а 18% респондентов проголосовали за стакан-кунштюк.
Параллельно со сбором мнений в проекте «Активный гражданин» в Государственном историческом музее работала выставка. На ней все желающие могли лично рассмотреть экспонаты, вынесенные на голосование, и больше узнать о них.
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