РИАМО - 1 июн. Жители Москвы на портале «Активный гражданин» проголосовали за экспонат, который представит Государственный исторический музей в год его 150-летия. В голосовании победил уникальный кокошник, изготовленный в XVIII веке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

За этот экспонат проголосовали свыше 178 тыс. человек. Это было первое такое сотрудничество культурного учреждения и портала.

«Мы дополнили фотографии экспонатов подробными описаниями, рассказали об их исторический ценности и надеемся, что пользователям было интересно принимать участие. И, судя по активности москвичей, в будущем нас ждет еще много неожиданных коллабораций, которые принесут участникам голосований новые знания и впечатления», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологи управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин», Александр Пищелко.

Кокошник набрал 29% голосов. Теперь предмет на месяц переместится из закрытых фондов в основную экспозицию музея.

20% голосовавших отдали свой голос за золотую монету XV–XVI веков, а 18% респондентов проголосовали за стакан-кунштюк.

Параллельно со сбором мнений в проекте «Активный гражданин» в Государственном историческом музее работала выставка. На ней все желающие могли лично рассмотреть экспонаты, вынесенные на голосование, и больше узнать о них.

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