РИАМО - 1 июн. Для жителей столицы центр занятости «Моя карьера» разработал новые мероприятия, которые можно будет посетить в июне. С помощью новой программы можно будет получить навыки для поиска работы или развития карьеры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы тщательно анализируем достижения и неудачи слушателей наших программ. В зависимости от результатов добавляем в программу курсов новые мотивационные или профессиональные инструменты, которые помогут соискателям обрести уверенность в себе и реализоваться профессионально. Например, после прохождения марафона «Хочу работать» количество трудоустроенных участников в среднем выросло на 30%», - рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Так, 6 июня в 10:00 стартует марафон «Как пройти собеседование». Он продлится три дня. Участники за это время узнают, как презентовать свои лучшие стороны и отвечать на трудные вопросы.

Также для участников будет доступен модульный марафон «Хочу работать!». На нем слушатели узнают, как провести ревизию профессионального опыта и разобраться в своих сильных сторонах. Начнется марафон 10 июня в 10:00.

Для самозанятых организован тренинг «Свободная занятость». На нем можно будет узнать, какие навыки можно монетизировать, как продвигать услуги и работать с заказчиками. Стартует тренинг 14 июня в 14:00.

За все тренинги и марафоны оплата не потребуется. Однако нужна будет предварительная запись на портале mos.ru.

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