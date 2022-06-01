РИАМО - 1 июн. На территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле идут» строительство ведется опережающими темпами. Инвестор планирует завершить строительство поликлиник в текущем году, уже получено разрешение на возведение технопарка. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории участка бывшей промзоны «Октябрьское поле» в районе Щукино продолжается активное строительство по проекту «Индустриальные кварталы», работы идут с опережением графика. Сейчас возводится школа и 2 детских сада, а строительство встроенно-пристроенной поликлиники на 150 посещений в смену инвестор планирует завершить уже в этом году. Кроме того, он получил разрешение на возведение бизнес-центра “Технопарк “Октябрьское Поле”», – сообщил Владимир Ефимов.

На месте бывшей промзоны в срок до 2026 года появятся жилые дома, школа, садики и детские площадки, поликлиника, технопарк, а также зоны для прогулок и отдыха. Общая площадь территории - 5,92 га.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, все монолитные работы уже завершили в школе и поликлинике.

«В школе приступили к черновой отделке 1 и 2 этажей, продолжается устройство кровли и фасадов, монтируются окна, также продолжается прокладка внутренних инженерных коммуникаций», – сказал Максим Гаман.

В проект заложено возведение 8-и жилых корпусов, это пройдет в 3 этапа. Монолитные работы на уровне 21 этажа на данный момент проводятся в жилом корпусе первого этапа. За месяц строителям удается завершить 4-5 этажа. Монолитные работы нулевого цикла и устройство конструкций подземного паркинга проводятся в четырех корпусах второго этапа. Земляные работы проводятся на площадке для трех корпусов последнего этапа.

Комплексное развитие данной бывшей промзоны благоприятно скажется на внешнем облике Москвы и повысит качество жизни горожан, а также создаст уникальный кластер с разнообразной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха.

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