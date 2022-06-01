РИАМО – 1 июн. Со среды в Московской области увеличивается на 10% пенсия. Ее средний размер составит 19 тыс. рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Со среды увеличиваются прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и индексируется пенсия для неработающих пенсионеров.

Как сообщал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, региональный прожиточный минимум увеличивается на 1,5 тыс. рублей, теперь он составляет 16 223 рубля. Социальная помощь, которая зависит от прожиточного минимума, будет дополнительно оказываться еще 40 тыс. жителей области.

Губернатор подчеркивал, что выплаты также увеличиваются для семей с детьми в возрасте 3-7 и 8-17 лет. Прибавка будет составлять 700-1400 рублей. При этом выплаты осуществляются автоматически.

Таким образом, более 350 тыс. жителей Московской области получат выплаты по льготам в увеличенном размере. Минимальный размер выплаты на ребенка увеличится до 7869 рублей. Выплата зависит от среднедушевого дохода и имущественной обеспеченности. Выплачивается фиксированный процент от прожиточного минимума на каждого ребенка.

Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина ранее уточнила, что прожиточный минимум для трудоспособного населения со среды составляет 17 683 рубля, для пенсионеров – 13 951 рубль, для детей – 15 737 рублей.

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