РИАМО - 31 мая. Система утепления фасада из сэндвич-панелей, используемая министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области при проведении капремонта многоквартирных домов, представляет собой двухслойную панель, с внешней стороны которой расположен облицовочный слой. Внутренний слой панели выполнен из высококачественного теплоизоляционного материала на основе минеральных волокон, сообщает пресс-служба министерства.

Крепление панелей к основанию стен происходит с помощью анкерного крепления. Все неровности ограждающей конструкции компенсируются слоем легкой теплоизоляции, размещенной с внутренней стороны основного массива теплоизоляции. СУФ работает по принципу вентилируемого фасада. В сэндвич-панелях имеются специальные вентиляционные каналы.

«На сегодняшний день утепление фасадов с применением бескаркасной системы — самое современное и действенное средство, нацеленное на создание максимального уровня комфорта проживания в доме, повышение эноргоэффективных свойств здания и реализации самых разных колористических решений», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Преимущества данной системы: круглогодичная комфортная и оптимальная температура внутри помещений; легкость монтажа панелей, облегченная конструкция и простота последующей эксплуатации фасада; высокие показатели энергоэффективности; высокий класс негорючести панелей.

«Наиболее важной особенностью данной системы утепления является значительное снижение теплопотерь. При эффективном управлении энергоресурсами дома можно добиться значительной экономии на отоплении», - дополнил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

Характеристики системы

Благодаря наличию вентиляционных каналов, система работает по принципу вентилируемого фасада, а это значит, что обеспечивается выветривание любой влаги из основания стены и предотвращается риск образования грибков и плесени.

Используемые тепло- и звукоизоляционные материалы состоят из каменной ваты и представляют собой волокнистый материал неорганической природы. Материалы из каменной ваты и все компоненты не могут являться питательной средой обитания для насекомых, микроорганизмов и мелких грызунов.

Уникальные характеристики системы делают ее единственно возможной для применения на изношенных, слабонесущих и старых зданиях. Вес системы составляет всего 14-16 кг/кв. м — это в 2,5 раза меньше, чем у классических систем утепления. Кроме того, для установки СУФ требуется до 5 отверстий под крепление на квадратный метр, что позволяет применять систему на слабонесущих основаниях без риска их разрушения.

Данная система обеспечивает максимально возможные теплозащитные свойства. Коэффициент теплотехнической однородности 0,95-0,98. Этот показатель на 11% выше, чем у классических систем утепления. При использовании СУФ применяются только качественные теплоизоляционные материалы, что обеспечивает сохранение теплоизоляционных свойств более 50 лет.

Навесная фасадная система на основе трехслойных панелей относится к категории негорючих материалов. Класс пожарной опасности К0 - не горит и не поддерживает горение. Таким образом, при пожаре или сильном воздействии огня поврежден будет только локальный окрашенный участок внешней облицовки панели.

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