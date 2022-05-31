РИАМО - 31 мая. Разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье на прошлой неделе получили 12 жилых и 15 нежилых объектов. Разрешения на строительство получили 24 здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

За этот период ввели в эксплуатацию 6 домов на 914 квартир в ЖК «Рафинад» в квартале Свистуха городского округа Химки, 3 дома на 92 квартиры в ЖК «Гавань» на Рогачевской улице и 2 дома в ЖК «Фреш Винд Хоум» в деревне Курово Дмитровского городского округа, а также 1 дом на 96 квартир в ЖК «Опалиха О3» в городском округе Красногорск.

Среди введенных в эксплуатацию нежилых объектов: детсад, совмещенный с начальной школой, в деревне Горки Ленинского округа; производственное здание в Дмитровском округе; дом фермера, овощехранилище и здание для хранения инвентаря вблизи деревень Шарино и Денисово округа Клин; складской комплекс возле деревни Аббакумово округа Мытищи; реконструкция склада в Дубне и др.

Среди нежилых объектов, получивших разрешения на строительство, можно выделить школу на 1100 мест в поселке Красково округа Люберцы; складское здание в деревне Богослово округа Щелково; автотехцентр вблизи деревни Северово и склад в деревне Большое Толбино округа Подольск и др.

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