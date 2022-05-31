РИАМО - 31 мая. Министерство энергетики Московской области разработало рекомендации по самостоятельной проверке вентиляционных каналов для жителей Подмосковья, которые используют в быту газовое оборудование, сообщает пресс-служба министерства.

На сегодняшний день Московская область — самый газифицированный регион России. В связи с этим особое внимание следует уделить безопасности эксплуатации газового оборудования, а также регулярно проводить технические проверки как оборудования, так и вентиляционных каналов.

Если проверка газового оборудования должна осуществляться исключительно специализированной организацией, то работу вентиляционных каналов каждый может проверить самостоятельно. Министерство энергетики Московской области рекомендует жителям Подмосковья регулярно проверять работу вентиляции. В случае обнаружения отсутствия тяги, следует обратиться в специальный раздел на портале «Добродел».

Соблюдения простых правил и регулярное выполнение несложных действий может спасти жизнь. Проверку работы вентиляционных каналов надо проводить 1 раз в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области реализуется большая программа газификации и ее смысл не только в подключении новых объектов, но и в повышении безопасности газового оборудования.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.