РИАМО - 31 мая. Выездное совещание комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды состоялось во вторник на КПО «Восток». Депутаты обсудили вопросы развития перерабатывающей отрасли, сообщает пресс-служба группы «ЭкоЛайн».

Участники совещания обсудили планируемые изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ФЗ «Об охране окружающей среды» в части регулирования обращения со вторичными минеральными ресурсами.

Процесс получения ВМР предлагается отнести к утилизации отходов, что должно положительно сказаться на сбыте и использовании ресурсов в хозяйственном цикле. Также предлагается, чтобы объекты отрасли представляли себя по целевым показателям эффективности, а еще – ввести персональную ответственность КПО за эффективность работы.

«Госдума и Совет Федерации находятся в постоянном взаимодействии, обсуждая перспективы развития отрасли и сложности, с которыми предстоит столкнуться. Мы с коллегами посмотрели, как работает КПО Восток и на месте обсудили ключевые темы, направленные на дальнейшее развитие переработки, услышали предложения по доработке законопроекта ко второму чтению», - отметил председатель комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин.

Он подчеркнул, что необходимо максимально снизить нагрузку на экологию и перейти к рациональной модели производства и потребления.

«Московская область – пионер в развитии системы современного обращения с отходами, система, созданная здесь успешно работает и будет тиражироваться в масштабах страны. Поэтому сегодня мы обсуждаем законопроект именно на подмосковном КПО Восток, где люди, работающие «на земле» могут дать нам действительно полезные предложения», - заявил член комитета Госдумы Александр Коган.

КПО «Восток» курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в области с 2019 года создается комплексная система обращения с отходами. Все 39 мусорных полигонов в Подмосковье были закрыты. Запустили 11 высокотехнологичных КПО, которые сортируют мусор для дальнейшей переработки.

В муниципалитетах обустроено более 62 тыс. контейнерных площадок и 58 «Мегабаков», куда можно сдать шины, мебель и технику.

«С 2019 года более 6,7 млн тонн не попало в захоронение, чтобы было понятно, приведу пример. Если загрузить весь этот объем в ЖД составы, то поезд растянется от Москвы до города Омска», - отметил Антон Велиховский.

По результатам исследования ППК «РЭО», проведенного по запросу правительства РФ, было установлено, что Подмосковье занимает лидирующую позицию «Зеленого рейтинга» среди регионов за 11 месяцев 2021 года. Регион получил «Зеленую премию».

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