РИАМО - 31 мая. В Подмосковье проводятся работы по модернизации насосных станций Восточной системы водоснабжения – уникальное предприятие по добыче и транспортировке чистой питьевой воды, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Воду добывают их артезианских скважин глубинами от 90 до 190 метров, расположенных на границах Московской и Владимирской областей в экологически чистых районах.

«По магистральному водоводу Восточной системы водоснабжения протяженностью более 230 км питьевую воду нормативного качества получают более миллиона жителей, проживающих в восточной и северо-восточной частях Подмосковья», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Система направляет воду в Орехово-Зуево, Павловский Посад, Электросталь, Ногинск, Лосино-Петровский, Старую Купавну, Щелково, Балашиху, Железнодорожный, также в поселки Обухово, Свердловский, Рыбхоз, Электроугли, в деревню Вишняково и микрорайон Вишняковские дачи.

Восточную систему продолжают развивать. Например, под техническим контролем ГУП МО «КС МО» строятся присоединительные водоводы.

«Для реализации планов развития ВСВ ведутся работы по модернизации технологического и энергетического оборудования насосных станций. Так, на НС №3, расположенной в городе Электросталь, уже в прошлом году внедрили автоматизацию и энергосберегающие технологии. На данный момент реализуется проект по реконструкции головной НС №1, расположенной в Орехово-Зуевском районе», - отметил Велиховский.

После замены оборудования станция будет полностью автоматизирована. Модернизируют и насосную станцию №2 в Павловском Посаде, разрабатывается проект ее реконструкции.

После модернизации всех насосных станций системы планируются мероприятия по реконструкции артезианских скважин и присоединению новых адресов.

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