РИАМО - 31 мая. Общероссийский народный фронт запустил проект для помощи бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба ОНФ.

В рамках проекта будут поставлены бронежилеты, одежда, обувь, медицинские товары, рации и квадрокоптеры.

«С нами блогеры, артисты, спортсмены, волонтеры, в том числе добровольцы из Донбасса Катя и Валя Корниенко, и военные корреспонденты. Решение объединить усилия мы приняли на базе штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону», - сообщили в ОНФ.

В течение недели будет запущен портал, где будет вся информация о том, как помочь ребятам из ЛДНР, а также отчеты об адресной доставке помощи.

«Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», - сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Народный фронт также обеспечит безопасность платежей, если помощь будет финансовой.

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