РИАМО – 1 июн. Во всем мире 1 июня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей, а в России на 1 июня приходятся два военных праздника - День Северного флота ВМФ России и день создания Военно-транспортной авиации.

Международный день защиты детей

1 июня более чем в 30 странах отмечают Международный день защиты детей. Решение о появлении этого праздника было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве. Впервые праздник отметили в 1950 году.

Главной целью праздника является привлечение внимания к реальным детским проблемам. Детские права и свободы указаны в декларации прав ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1959 году. В ней указаны равные права детей в области образования, воспитания, физического и духовного развития, социального обеспечения.

1 июня проходят различные развлекательные мероприятия для детей. Кроме того, проводятся благотворительные акции, на которых собирают средства для помощи одиноким детям.

В Московском регионе в честь Дня защиты детей также пройдут различные мероприятия. В Красногорске дети смогут поиграть в игры, которые были популярны во времена их бабушек и дедушек, - Красногорский филиал Музея Победы приглашает на праздничную программу «Пусть всегда будет солнце». В Королеве пройдут фестивали и мастер-классы в честь Дня защиты детей. Праздничная программа будет проходить два дня - 1 и 4 июня.

В столице 1 июня состоится Большой фестиваль школ искусств, на котором выступят лучшие коллективы учебных заведений, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. В Московском зоопарке в праздничный день проведут эстафеты, викторины и встречу с пандами.

Всемирный день родителей

1 июня отмечается еще один тематический праздник – Всемирный день родителей. Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2012 году.

Праздник посвящен огромной роли родителей в воспитании и защите детей и роли семьи в целом. Чтобы ребенок гармонично и всесторонне развивался, ему нужны родительское тепло, семейная опека, любовь, внимание и понимание.

С 80-х годов ХХ века международное сообщество уделяет повышенное внимание роли семьи. Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций по этому вопросу.

День Северного флота ВМФ России

1 июня в России отмечается День Северного флота. Этот праздник был установлен в 1996 году.

Главное торжество в честь Дня Северного флота проходит в Североморске, тут находится главная база североморских ВМФ России. В этот день в городе проводят торжественные построения и экскурсии по кораблям для местных жителей.

Праздник также отмечают на военных кораблях, которые относятся к Северному флоту.

День создания Военно-транспортной авиации РФ

1 июня также отмечают день создания Военно-транспортной авиации. Праздник приурочен к завершению формирования опытного воздухо-десантного отряда в составе Ленинградского военного округа.

Военно-транспортная авиация предназначена для решения стратегических, оперативных и оперативно-тактических задач в местах военных действий. В ее состав входят авиационные базы, части и подразделения спецвойск.

Основные задачи: десантирование частей Воздушно-десантных войск, доставка боеприпасов, вооружения, материальных средств, перевозка войск, эвакуация раненых и т. д.

Международный день молока

1 июня во всем мире отмечают Международный день молока. Единая дата для праздника была установлена в 2001 году. Задача праздника – познакомить как можно больше людей с пользой и богатым составом молока.

Целебные свойства молока известны с древних времен. В Древнем Риме молоко ослиц использовали от морщин. Молоком также лечили туберкулез, болезни почек и сердца.

В России первый молокозавод появился в 1807 году. Первая школа молочного производства появилась в 1871 году. В СССР молочные комбинаты и вся отрасль активно модернизировались благодаря внедрению автоматизированных систем.

Всемирный день бега

сайт мэра Москвы

Этот праздник отмечается в первую среду лета. В этом году его отмечают 1 июня.

Праздник появился в США в 2016 году. В рамках Всемирного дня бега устраивают костюмированные забеги, забеги с утяжелителями, забеги с преодолением надувных препятствий, забеги, когда участники бегут от кого-то, например, «зомби-забеги».

В России есть Всероссийский день бега «Кросс наций». Конкретной даты у кросса нет, обычно его проводят в выходные в сентябре.

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