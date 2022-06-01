РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина в городском округе Мытищи в среду приглашает на День защиты детей, сообщается на странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 12:00 в сквере рядом с «Огниво» состоится театрализованный праздник «Здравствуй, детство!» с участием ростовых кукол. В 14:00 на летней сцене центрального парка актеры покажут спектакль «Дюймовочка».

Вход на мероприятия свободный.

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