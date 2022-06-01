РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. В среду на площади перед ДК «Яуза» в Мытищах пройдет фестиваль воздушных змеев, начало в 15:00. Об этом сообщается на сайте администрации горокруга.

На фестивале пройдет конкурс воздушных змеев, где жители выберут самого красивого и большого змея, который станет символом Дня защиты детей 2022 года в Мытищах. К участию приглашаются дети, взрослые и очень взрослые пилоты.

Победители и участники будут награждены призами от Дворца культуры «Яуза». Жителей приглашают принести своего воздушного змея и запустить его.

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