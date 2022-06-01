РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Театр драмы и комедии «Фэст» городского округа Мытищи в среду приглашает отметить День защиты детей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В этот день театр проведет два мероприятия. В 13:00 на сцене перед центральным входом в театр пройдет легендарный спектакль-мюзикл «Неуловимый Фунтик», а в 14:45 на летней сцене центрального парка культуры и отдыха состоится интерактивная игровая программа «Здравствуй, сказка!».

Вход на оба мероприятия свободный.

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