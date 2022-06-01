РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Жители подмосковного Красногорска в среду смогут получить бесплатные юридические консультации от адвокатов Московской областной коллегии, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В связи с предстоящим Днем российской адвокатуры филиал 88 Московской областной коллегии адвокатов проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам», во время которого адвокаты предоставляют всем обратившимся гражданам квалифицированную юридическую помощь на безвозмездной основе по любым отраслям права.

Бесплатный прием проведут в среду с 10:00 до 16:00 по адресу: Красногорск, ул. Советская, дом 1, офис МОКА.

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