РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. В среду в Щелковском историко-краеведческом музее пройдет открытие выставочного проекта Алексея Филоненко и Ольги Казанцевой «Некоторые ангелы выбирают шерсть вместо крыльев», посвященный бездомным животным, сообщается на сайте музея.

Проект призван разглядеть красоту и обаяние кошек и собак. На выставке будут представлены фотографии разных животных.

Своей выставкой в Щелковском музее Алексей и Ольга хотели бы привлечь внимание к работе щелковского Фонда помощи бездомным животным «Шанс».

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.