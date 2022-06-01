РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Электроэнергию временно отключат в нескольких населенных пунктах городского округа Мытищи в среду, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В связи с производством работ света не будет в деревнях Сухарево, Шолохово, Троице-Сельцо, СНТ «Островок», а также в поселках Осипенко, Некрасовский.

Отключения будут происходить в период с 8:00 до 17:00 на срок не более 2 часов.

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