РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В среду в подмосковном Красногорске жителей ряда домов ожидает плановое отключение электроэнергии, сообщается на официальном сайте УК СВА.

АО «Мособлэнерго» с 9:00 до 17:00 с перерывом на 2 часа отключит свет в домах в связи с заменой оборудования на ТП-87 для перевода электроснабжения на другую линию.

Под отключения попадают дома №№2 и 4 в Оптическом переулке и со №№2 по 7 на улице Речной.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.