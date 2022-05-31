РИАМО - 31 мая. С 26 мая по 26 июня в Подмосковье проводится антинаркотический месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В рамках месячника планируется провести спортивные мероприятия, лекции и беседы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 2022 году Антинаркотической комиссией Московской области запланировано проведение ряда оперативно-профилактических мероприятий и акций, направленных на снижение числа наркозависимых в регионе», - рассказал зампред правительства Подмосковья - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

В программе месячника в детских оздоровительных лагерях — лекции и профилактические беседы, в которых поучаствуют представители движения «Московский областной Волонтерский патруль».

Для участников военно-патриотических организаций Подмосковья организованы военно-патриотические сборы на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В учреждениях культуры организуют лекции и кинопоказы по профилактике наркозависимости, алкоголизма и табакокурения, классные часы и спортивные мероприятия.

Также тематические мероприятия пройдут в округах. В Наро-Фоминском округе проведут велогонку Cyclingrace, в Клину, Лотошине и Волоколамском округе – велозаезд Cyclingrace, в Красногорске, Коломне, Электростали, Сергиево-Посадском и Богородском округах – легкоатлетический марафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!».

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