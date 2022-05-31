РИАМО - 31 мая. В историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ с 10 июня до конца сентября будет проходить мультимедийная выставка-погружение «Петр Великий. Рождение империи», которая приурочена к отмечанию 350-летия со дня рождения первого российского императора, сообщает пресс-служба исторического парка.

Над выставкой почти год работали эксперты фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» вместе с ведущими историками страны, специалистами по компьютерной графике, спецэффектам, драматургии и моушн-дизайну.

Фигура Петра I, который определил пути развития страны на столетия вперед, притягивает все больше внимания сегодня. Выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут гости выставки изучат эпоху императора с помощью управляемой жестами графики, объемных декораций, эффектного дизайна и интерактивных инсталляций.

На выставке есть 10 ключевых тематических зон. Они объединены единой линией – путем развития страны, который определил Петр I.

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