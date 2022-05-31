РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в рамках Международного дня детей принял обращения жителей Люберец по вопросам материнства и детства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тематическая неделя общественных приемов «Единой России» по вопросам материнства и детства завершится 3 июня.

«Многодетная семья должна утвердиться как норма, это базовый ответ на демографические вызовы. Меры, предоставляемые государством, призваны закрепить приоритет семьи в обществе. В большинстве российских регионах одной из льгот для многодетных семей является бесплатное предоставление земельных участков», - сказал Терюшков.

Он принял в работу обращение жителя Люберец о предоставлении земельного участка.

«Многодетные имеют право на бесплатное получение земли в Подмосковье. Оно закреплено законодательно. Чтобы соответствующее заявление приняли, многодетная семья должна соответствовать определенным критериям, так, например, возраст детей – до 18 лет», - уточнил депутат.

Для жителей Подмосковья условия выделения бесплатных участков устанавливает закон от 1 июня 2011 года №73/2011-ОЗ. В 2020 году в него были внесены изменения. Теперь заявитель может подать документы на постановку на учет в орган местного самоуправления, через МФЦ и в электронном виде через областной портал госуслуг.

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