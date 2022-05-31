РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в рамках Международного дня детей принял обращения жителей Люберец по вопросам материнства и детства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тематическая неделя общественных приемов «Единой России» по вопросам материнства и детства завершится 3 июня.
Он принял в работу обращение жителя Люберец о предоставлении земельного участка.
«Многодетные имеют право на бесплатное получение земли в Подмосковье. Оно закреплено законодательно. Чтобы соответствующее заявление приняли, многодетная семья должна соответствовать определенным критериям, так, например, возраст детей – до 18 лет», - уточнил депутат.
Для жителей Подмосковья условия выделения бесплатных участков устанавливает закон от 1 июня 2011 года №73/2011-ОЗ. В 2020 году в него были внесены изменения. Теперь заявитель может подать документы на постановку на учет в орган местного самоуправления, через МФЦ и в электронном виде через областной портал госуслуг.
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