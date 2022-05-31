РИАМО - 31 мая. В Одинцове подвели итоги творческого онлайн-марафона-конкурса среди старшего поколения «Долголетие в творчестве». На финальном мероприятии выступили более 20 музыкальных коллективов и исполнителей старшего поколения, сообщила РИАМО руководитель АНО МРЦ «Свершение» Светлана Налепова.

«Особенность этого мероприятия — это не только онлайн, а также разнообразие участников. Наши участники занимаются в коллективах «Активного долголетия», домов творчества, общественных организаций и сами объединяются для творчества», - сказала Налепова.

Она добавила, что только 1 из 5 пожилых людей принимает активное участие в социальной деятельности. В период пандемии и после их активность заметно снизилась. Главная задача — это бережное возвращение пожилых в продуктивную деятельность.

Налепова уточнила, что финальное мероприятие прошло 30 мая в Доме культуры «Солнечный». На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Самый «серебряный» участник конкурса и концерта — из Дмитрова: танцору бальных танцев Михаилу Владимировичу 92 года.

«Важно, что бы человек старшего поколения продолжал оставаться членом коллектива и чувствовал себя нужным. Вот тогда и сложности со здоровьем переживаются легче, а если обратиться к такой деятельности, приступить пораньше — то и избежать этих сложностей вообще», - разъяснила Налепова.

Онлайн-марафон проводили с ноября 2021 г. по май 2022 г. В конкурсе приняли участие 665 людей «серебряного» возврата из 17 подмосковных муниципалитетов. Были определены 6 коллективов-призеров, 9 призеров среди индивидуальных участников, были сняты и смонтированы 5 видео о победителях.

В Московской области также реализуется проект губернатора региона Андрея Воробьева «Активное долголетие». Он заработал осенью 2019 года. Проект предусматривает разнообразные занятия для поддержания активного и здорового образа жизни для местных пенсионеров.

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