РИАМО – 31 мая. Наградами в честь профессионального праздника – Дня химика – были отмечены свыше 90 работников АО «Воскресенские минеральные удобрения», сообщает пресс-служба предприятия.

Торжественные мероприятия по традиции начались с открытия заводской доски почета передовиков производства. В 2022 году на нее занесли имена 30 сотрудников. Благодарности и грамоты от гендиректора предприятия получили 34 человека. Почетные награды сотрудникам вручили гендиректор АО «ВМУ» Дмитрий Трушков и главный инженер Иван Кисляк.

Праздник продолжился во Дворце культуры имени Н.И. Докторова. Для гостей организовали концерт, в котором приняли участие лучшие танцевальные, вокальные и инструментальные коллективы Дворца культуры, было проведено световое шоу, с которым выступили приглашенные артисты. Во время торжества работники познакомились с производственными итогами года, благотворительными и социальными мероприятиями, которые реализовали при поддержке АО «ВМУ».

От организаций, которым АО «ВМУ» оказывает спонсорскую помощь и которым помогает в реализации разных инициатив, прозвучали слова благодарности в адрес химкомбината. Глава Воскресенска Артур Болотников и депутат Госдумы Никита Чаплин поздравили химиков с профессиональным праздником со сцены.

пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» 1 из 3

Сотрудникам градообразующего предприятия вручили благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, дипломы и ордена Российского союза химиков, грамоты и благодарности союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», почетные грамоты Минпромторга России и Мининвеста Подмосковья.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.