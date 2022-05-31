РИАМО - 31 мая. Депутат от «левых», глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст высказал мнение, что санкции против РФ дороже обходятся самим немцам. В частности, это касается нефтяного эмбарго, сообщает News.ru.

«Если уж на то пошло, бойкот российской нефти только сыграет на руку России, поскольку приведет к новому скачку цен на энергоносители. Об этом говорят и эксперты в моем комитете. Ставить под угрозу собственное энергоснабжение — это чистой воды акционизм. Такая политика абсурдна, иррациональна и контрпродуктивна», - заявил Эрнст.

По его мнению, санкции угрожают промышленному развитию самой Германии.

В течение последних дней страны Европы активно обсуждают возможность введения против России нефтяного эмбарго. Венгрия выступает против этой инициативы. Ощутимым будет отказ от российской нефти и для других стран.

«На нефтеперерабатывающем заводе в Шведте прямо сейчас трудно найти замену российской нефти. По техническим параметрам этот НПЗ заточен именно под российскую нефть», - пояснил Эрнст.

Санкции против России ряд стран Европы и США снова начали вводить после старта военной спецоперации РФ на Украине.

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