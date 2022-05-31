РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мая. В подмосковном Домодедове 2 июня обсудят строительство соцобъектов и благоустройство общественных пространств, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«2 июня будем обсуждать строительство социальных объектов и благоустройство общественных пространств в Домодедове, а также ответим на вопросы жителей в прямом эфире», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Трансляция прямого эфира начнется в 17:00 в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в официальном Telegram-канале Ежокина.

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