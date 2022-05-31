РИАМО - 31 мая. В Московской области с середины апреля зафиксировано более 11 тыс. нарушений при покосе травы во дворах и на общественных территориях, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

Инспекторы регионального ГУСТ с середины апреля начали ежегодный контроль за содержанием участков с зелеными насаждениями во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Все нарушения занесены в мобильную диспетчерскую платформу модуль СКПДИ. Особенно запоздали с этим видом работ по содержанию в Коломне, Чехове, Серпухове, Орехово-Зуево, Шаховской и в Шатуре. Из выявленных нарушений устранили уже около 5 000. Остальные данные направлены в администрации муниципалитетов для устранения», - уточнила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Согласно закону Подмосковья «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» юридические и физические лица должны обеспечивать содержание зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в их собственности, а также контролировать состояние зеленых насаждений и ухаживать за ними.

Газоны необходимо постригать, если высота травы стала больше 20 см. Скошенную траву необходимо убрать с территории в течение трех суток со дня проведения покоса.

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