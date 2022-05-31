РИАМО - 31 мая. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 133 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировали в Мытищах (27), Королеве (14), Домодедове (10), Серпухове и Подольске (по 9), сообщает областной оперштаб.

По 6 случаев коронавируса выявили в Воскресенске, Ивантеевке и Истре, 5 – в Чехове, по 4 – в Ленинском округе и Жуковском, по 3 – в Балашихе, Сергиево-Посадском округе, Химках, Лобне и Дмитровском округе.

По 2 случая Covid-19 зафиксировали в Зарайске, Люберцах, Озерах и Реутове, по одному – в Клину, Коломне, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде, Солнечногорске, Ступине, Талдомском и Одинцовском округах, округе Пушкинский и Долгопрудном.

Ни одного случая заражения коронавирусом не зарегистрировали в Дубне, Егорьевске, Кашире, Дзержинском, Наро-Фоминском, Богородском, Волоколамском и Можайском округах, Бронницах, Власихе, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Красногорске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Пущине и Раменском округе.

Также нет заразившихся в Протвине, во Фрязине, Серебряных Прудах, Черноголовке, Рошале, Рузском округе, Шатуре, Шаховской, Щелкове, Электростали и в Электрогорске.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 975 669 случаев инфицирования.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.