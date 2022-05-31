РИАМО - 31 мая. Семейный велофестиваль Gran Fondo FEST пройдет 5 июня на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе, начало в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Вход на фестиваль свободный.

В программе мероприятия заявлены детские заезды, зоны отдыха, экстремальные и велосипедные активности. Организаторы подготовили четыре дистанции на выбор: 10 км, 30 км, 60 км и 100 км. Ключевой частью спортивной составляющей велофестиваля станет традиционный заезд Gran Fondo Волоколамск. Участники смогут прокатиться по известной автотрассе Moscow Raceway.

Велофестиваль обычно проводится на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта. Ежегодно локации подбираются с учетом комфорта участников: трассы расположены недалеко от городов, с максимально удобной логистикой, хорошей инфраструктурой и возможностью проведения досуга на выходные.

Начинающие велолюбители смогут попробовать свои силы на специальной 10-километровой дистанции. Специально для детей на трассе Moscow Raceway организуют отдельный заезд Gran Fondo. Юным спортсменам будут предложены 2 дистанции: 8 км или 12 км. Поучаствовать в детском заезде смогут мальчики и девочки с 6 до 17 лет.

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