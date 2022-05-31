РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. В первый день лета жители подмосковного Красногорска могут принять участие в фестивале красок и различных мастер-классах, посмотреть выступления юных талантов и научное шоу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет на площади торгового центра «Арбуз» на улице Школьной, 2 в поселке Нахабино.

В 12:00 программу начнет фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов». В 14:00 стартуют фестиваль красок ColorDays, развлекательная программа, выступление DJ и MC.

Также в этот день состоятся детская дискотека, научное шоу, дискотека от сотрудников КДК «Мечта», творческие мастер-классы, мастер-класс по приготовлению суши и роллов. Будут работать аквагрим и торговые ряды.

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