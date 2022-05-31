РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. В подмосковном Красногорске состоялся семинар, на котором обсудили вопросы трудоустройства беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Красногорск в рамках проведения ежеквартального семинара-совещания встретились с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по разъяснению обязательных требований миграционного законодательства.

Замначальника ОВМ подполковник полиции Екатерина Гаврикова напомнила о соблюдении обязательных миграционных требований при постановке на миграционный учет иностранных граждан в России, разъяснила возможности подбора работодателем квалифицированных специалистов посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Также присутствующих интересовал вопрос, связанный с приемом на работу граждан Украины, ДНР и ЛНР.

Гаврикова пояснила, что на сегодняшний день распоряжений по данному вопросу в ОВМ УМВД не поступало, и что граждане, имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища, имеют полное право на осуществление трудовой деятельности в любом регионе РФ.

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