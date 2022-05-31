РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Московской областной думе, депутат Лидия Антонова передала волонтерам Люберец для последующей отправки на Донбасс порядка 70 кг продуктов длительного срока хранения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече присутствовали участники Молодежного парламента, «Молодой Гвардии Единой России», люберецкой общественной приемной партии. В ходе общения с молодежью депутат акцентировала внимание на необходимости поддержки населения ДНР и ЛНР.

«В это трудное время никто из нас не должен оставаться равнодушным. Подмосковная «Единая Россия» отправила уже более 580 тонн гумпомощи жителям Донбасса. Большой вклад в доброе дело принадлежит местному отделению партии. Совместно с люберчанами, предпринимателями, партийным активом ведется эта полезная работа», - сказала Антонова.

Руководитель общественной приемной «Единой России» в Люберцах Ашот Маргарян добавил, что с 22 марта уже передали более 60 тонн помощи.

На сайте volontermo.ru опубликован полный список того, что необходимо жителям Донбасса.

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